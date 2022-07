Vývoj bojů: Ukázali video z muničního skladu, zakrátko vyletěl do vzduchu. Internet je ve válce nebezpečné místo

Rusové tvrdí, že ukrajinská armáda opouští Siversk.

Ve válce si dávejte pozor na to, co nepříteli ukážete.

Ukrajinci útočí na sklady, Rusové trefují civilní cíle.

Videa dne – fascinující video z útoku na Hostomel – nové detaily, starý ruský trik; pohřeb ruského vojáka – žádný Rus nemůže tvrdit, že neví, co se děje; video ze skladu a video vybuchujícího skladu.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 14. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusové tvrdí, že Ukrajina ustupuje ze Siversku. Zmínka o ruském postupu směrem k Siversku zde byla už včera. Dnes ruské zdroje hlásí, že ukrajinská armáda město opouští. Dále platí, že to v této chvíli není prokázáno, ale nelze to ani vyloučit. Faktem je, že Rusové Siversk potřebují získat, aby postoupili dále na Slavjansk a Kramatorsk. Tato dvě města jsou klíčem k celému zbytku Donbasu. Jejich útoky v tomto směru potvrzují i západní zdroje, a přestože nejsou tak masivní jako v době bojů o Severodoneck a Lysyčansk, dílčího úspěchu mohou dosáhnout.

Ve válce si dávejte pozor na to, co nepříteli ukážete. Dalo by se vsadit na to, že obě armády mají jednotky, jejichž jediným úkolem je nonstop