Pospíšil navzdory kauze Dozimetr zůstává na kandidátce Spolu, na protest ji opouští jeho kolegyně

„Od vypuknutí kauzy Dozimetr, která má žel přesah také do TOP 09, jsem považovala za samozřejmé, že kdokoliv, na koho dopadne byť jen stín jakékoliv spojitosti s touto kauzou, vyvodí svoji politickou zodpovědnost. To by mělo být přirozené očekávání od strany, kde fungují zdravé očištěné mechanismy,“ napsala včera zastupitelka Prahy 5 Priečinská v e-mailu pražskému výboru TOP 09.

„Našemu krajskému manažerovi jsem zaslala oficiální sdělení o tom, že