Opravář, který přichází v noci. Proč využít dovolenou k lepšímu spánku

Ne pro každého z nás znamená dovolená automaticky lepší spánek, více pohybu nebo méně stresu. Nemálo lidí zůstává naopak déle vzhůru. Co přesně se v našem těle děje, pokud mu ve volné dny dopřejeme více kvalitního spánku?

„Spánek má velký význam, a to zejména v dnešní době, kdy téměř polovina dospělých spí méně než doporučovaných sedm až devět hodin,“ říká Jitka Bušková, vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny z Národního centra duševního zdraví.

Právě ze spánku bereme hlavní energii na celý den. Co se tedy v našem těle děje přes noc, poté, co večer ulehneme unavení do postele a ráno se probouzíme se sílou pro další den? Jednou z klíčových látek, která se uvolňuje právě během spánku, je růstový hormon. Přestože už nerostou, potřebují ho také dospělí. Působí jako jakýsi opravář, který dokáže obnovovat poničené buňky v našich tkáních.

Jak se vyspat dorůžova

Důkaz přinesli už před časem výzkumníci z Katedry biologické chemie na Lékařské fakultě Athénské univerzity, kteří tento