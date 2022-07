Český utramaratonec Dan Polman vyhrál s obřím náskokem nejdelší cyklistický závod na světě z norského North Cape do španělské Tarify. Vzdálenost 7400 kilometrů ujel za 25 dní a navzdory pádu a zranění zůstal po celou dobu v jeho čele.

„Byl to strašný nářez.“ Čech Polman zvítězil v nejdelším cyklistickém závodě na světě. Zranění navzdory

Do cíle dojel dvaačtyřicetiletý Polman s 500kilometrovým náskokem před druhým Finem Matti Ainasojanem. „Závěr tohohle závodu je fakt šílený. Je to mnohem, mnohem těžší, než jsem čekal,“ vzkázal Polman na videu ze sedla sto kilometrů před cílem, kdy si stěžoval na rozbité silnice, opakovaná prudká stoupání a protivítr.

„Cílem asi bylo na konci nás úplně zdecimovat. Je to strašný nářez, vůbec jsem to nečekal,“ dodal Polman na videu. Po příjezdu do nejjižnějšího španělského města Tarifa Polman už tradičně