Všechna vyšetření jsou bezbolestná. Kromě případů, kdy pacient již přijde s bolestí a my musíme pátrat po jejím původu, vysvětluje urolog Marek Gojdič. Připomíná, že preventivní prohlídky mohou odhalit rakovinu v raném stadiu a s lepší prognózou vyléčení.

Kupovat doplňky stravy na prostatu? A co brusinky? Kdy jít k urologovi a co přesně vás tam čeká

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Má smysl kupovat doplňky stravy známé z reklam?

Kdy nejpozději má muž přijít na preventivní prohlídku?

Lze rakovinu varlat či prostaty zachycenou v raném stadiu zcela vyléčit?

Když jsem se několika mužů zeptal, co jim vadí na návštěvě urologa, nešlo ani tak o samotné vyšetření, ale o to, že toaleta je vždy na chodbě a oni musí nosit moč v kelímku před očima ostatních pacientů. Často těch, kteří čekají na vyšetření v jiných ambulancích. Bylo jim to nepříjemné.

Každý uvědomělý člověk, který čeká u lékaře, ví, že ostatní tam nepřišli z dlouhé chvíle, ale proto, že také mají nějaký problém. Dehonestující by bylo, kdyby sestřička u urologa vyšla na chodbu a zavolala na pacienta: „Dovnitř půjde ten pán s kapavkou.“ Ale to se stává jen ve vymyšlených vtipech.

Realita je taková, že každý urolog přistupuje k pacientovi s ohledem na povahu jeho onemocnění diskrétně a empaticky. Starší budovy jsou nějak situovány a vybaveny, umístění toalet v nich nijak neovlivníme. Proto nedokážeme změnit ani to, že pacient musí nosit pohárek s močí před očima ostatních pacientů.

Na druhou stranu, moderní zdravotnická zařízení jsou již přizpůsobena a pacientům je poskytována dostatečná intimita. Nikdy bychom se ale neměli stydět. Pacienti, kolem kterých projde někdo se sklenicí moči, mohou jít k lékaři s vážnějšími problémy než ti, kteří se stydí. A možná, že na chodbě u jiných specialistů čekají pacienti, kteří mají potíže a projevy onemocnění, které by jiného nenapadly. Ten, kdo jde na preventivní prohlídku k urologovi, je možná nejzdravější ze všech.

Vstupuje do vaší práce i „doktor Google“, tedy situace, kdy pacienti přicházejí a mají jasno jak v diagnóze, tak ve způsobu léčby?

Často přicházejí s tím, že si něco přečetli na internetu, pak to našli na svém těle a zjistili, že určitě zemřou. Přečetli si ty nejhorší prognózy, což je přimělo přijít. Mnohdy nejde o nic vážného. Jiní pacienti přicházejí s tím, že mají potíže, ale pro jistotu si nic nevyhledali na internetu. Říkají, že raději půjdou k lékaři, než by kvůli obavám týdny nespali a čekali.

Existují ale i pacienti, kteří jsou na hranici významného sebepozorování. Na internetu si dokážou najít věci, které si sami na sebe napasují, a urologovi řeknou, že je jim jasné, co jim je. Je poměrně obtížné jim vysvětlit, že ne všechny nálezy jsou patologické, že jsme všichni individuální, že například varlata nemusí být ve stejné výšce, zakřivení penisu při erekci může být různé atd.

Naprostá většina pacientů ale přichází s otázkou: Toto vnímám jako problém, co na to říkáte vy jakožto odborník na urologii? Celkově tedy nemám špatné zkušenosti. Problémem ale jsou rozhodně konspirační weby, kde „rady nad zlato“, tedy jak léčit nejrůznější nemoci, lidé nekriticky konzumují, ale mohou si tím ublížit.

Má smysl kupovat doplňky stravy známé z reklam, například na prostatu?

Prostamol uno, Prostakan forte, přeslička, vrbovka nebo jiné přípravky