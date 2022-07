Vývoj bojů: Slováci už svůj „HIMARS“ mají, ale potřebuje vylepšit. Česká armáda raketové dělostřelectvo zrušila

Situace u Bachmutu je nepřehledná, Rusové hlásí postup.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 13. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Krátce z fronty u Bachmutu. Rusové tvrdí, že vstoupili do Soledaru, poslední překážky před Bachmutem. Jejich informace nelze potvrdit, stejně jako tvrzení, že jsou i na předměstí Siverska. Podle ruských zdrojů vojáci v Soledaru obsadili také muniční sklad, ve kterém byly i západní zbraně. Pokud je to pravda, což se nedá vyloučit, šlo spíše o „skladík“. Město leží na frontové linii, je velmi nepravděpodobné, že by přímo v něm Ukrajinci nechávali jiné zásoby než munici nezbytně nutnou k boji v něm.

Jako vždy v podobných případech platí, že je lepší počkat den či dva, zda se informace potvrdí, nebo vyvrátí. Nic se nemění na celkovém obraze – ruská ofenziva po dobytí Lysyčanska stojí, žádné zásadní územní zisky se nekonají.

Dodnes na Ukrajině bojují na obou stranách i zastaralé raketomety Grad. V podstatě jde o modernizaci konceptu kaťuší z období druhé světové války. V 70. letech minulého století jsme tuto zbraň začali vyrábět v Československu na tatrováckých podvozcích a s dalšími vylepšeními (klíčovým je automatické nabíjení versus manuální u sovětské verze), díky čemuž byla československá verze lepší než původní sovětská.

