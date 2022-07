Pointa N: Ďábel skrytý v detailu úsporného tarifu. A kde jsou tisíce malých Ukrajinců?

Sněmovna schválila úsporný tarif, jenž má domácnostem snížit účty za elektřinu a plyn. Na poslední chvíli ovšem přibyly pozměňovací návrhy, které si pořádně nestihl prostudovat ani samotný hospodářský výbor, který jim musel dát zelenou. A v Česku se chýlí ke konci zápisy ukrajinských dětí do škol, tisíce z nich se ale nepřihlásily.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Úsporný tarif na poslední chvíli

Sněmovna dnes zrychleně v legislativní nouzi schválila novelu energetického zákona, která mimo jiné umožní zavedení úsporného tarifu u elektřiny a plynu. Vláda Petra Fialy díky němu může prakticky všem domácnostem od 1. října snížit rostoucí ceny energií.

Dodavatelé elektřiny a plynu budou část energií lidem účtovat za sníženou cenu, rozdíl jim uhradí stát. A nižší částka by se měla propsat rovnou i do záloh. Pokud domácnost využívá více zdrojů najednou, získá příspěvek dvakrát – tedy na elektřinu i plyn.

To je v současné situaci, kdy nikdo neví, co bude na podzim a jak moc vyskočí ceny energií (a jak málo poteče do Česka plynu), logický krok. Poněkud nestandardní je ovšem postup, kterým se ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo na poslední chvíli svůj návrh novely ještě vyšperkovat.

Brzy ráno totiž ve Sněmovně