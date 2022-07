Kdo k nám uprchl z Ukrajiny? Mladé ženy s dětmi, které pracují v nekvalifikovaných pozicích a mají velké finanční problémy

Deník N přináší shrnutí čerstvé analýzy ministerstva práce a sociálních věcí, které data získalo díky dotazníkovému šetření v červnu od více než padesáti tisíc uprchlíků a také z veřejných zdrojů nebo od ministerstva vnitra a úřadu práce.

V Česku je v této chvíli bezmála čtyři sta tisíc uprchlíků z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, což je v přepočtu na obyvatele nejvíc v Evropě.

Česko je také třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země před ruskou invazí, a to i proto, že tu už před válkou žila velká ukrajinská diaspora, která sem přijížděla především za prací. Současná uprchlická vlna je tak největší od druhé světové války.

Mezi Ukrajinci je třetina vysokoškoláků

Největší skupinu příchozích tvoří ženy a děti: jde o přibližně 44 % žen a 35 % dětí. Příchozí Ukrajinci jsou obecně mladí. Kromě vysokého počtu dětí je téměř třetina dospělých do třiceti let a dalších 46 % je do 45 let. Pouhá 4 % příchozích jsou ve věku nad 65 let.

Do Česka nejčastěji přicházejí vysokoškoláci, ti jsou mezi uprchlíky zastoupeni dvojnásobně oproti české populaci. Podle sčítání lidu z roku 2021 je totiž mezi Čechy vysokoškolsky vzdělaných 17,6 % lidí. Mezi Ukrajinci je