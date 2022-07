„To bylo už skoro faux pas.“ Europoslanci grilovali české ministry kvůli předsednictví

Do Bruselu dorazilo v tomto týdnu dvanáct českých ministrů na takzvané grilování. Jednotlivé výbory Evropského parlamentu se členů vlády na začátku předsednictví ptaly, jaké mají plány a čeho by v čele Rady EU chtěli dosáhnout. V některých oblastech byli čeští ministři velmi konkrétní, v klíčovém zeleném balíčku Fit for 55 ale jednoznačné priority představit nedokázali.