Pointa N: Šrí Lanka je o prezidenta lehčí. Tíhu krize z ní ale demonstranti nesetřesou

Potkají se exprezident Afghánistánu, expremiér Thajska a bývalý král Španělska – to není začátek špatného vtipu, ale docela reálný scénář, na který může dojít ve Spojených arabských emirátech. Staly se totiž oblíbeným útočištěm zhrzených lídrů z celého světa a nakonec by se k nim mohl přidat i šrílanský prezident Gotabaja Radžapaksa. Za sebou nechává zemi zmítanou chaosem a nejhorší hospodářskou krizí od vyhlášení její samostatnosti.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Dominika Píhová.

Jak studenti a buddhističtí mniši vyhnali prezidenta

Kdybych měla nějaké ze světových událostí v posledních dnech a hodinách označit za turbulentní, rozhodně bych si první vzpomněla na Šrí Lanku. Tenhle ostrovní stát je totiž ztělesněním chaosu a středeční stav je zas o něco horší než ten úterní.

Prezident Gotabaja Radžapaksa, kterého mnozí Šrílančané viní ze současné krize, měl dnes rezignovat. Dopis, kterým by tak učinil, ale ještě nedorazil.

Prezident měl asi plné ruce práce s balením kufrů – v noci se totiž vydal armádním letadlem spolu se svou manželkou na Maledivy. Do oblíbené dovolenkové destinace uprchli před protestujícími, kteří žádali jeho rezignaci a vinili prezidentovu rodinu za bankrot země. Tamní obyvatelé se už měsíce potýkají s výpadky elektřiny, trpí nedostatkem léků, jídla i pohonných hmot. Šrílanská inflace dosáhla 57 procent.

Podle některých komentátorů Radžapaksa s rezignací čeká, až se dostane do finální destinace, odkud by jej úřady nevydaly. I když podle agentury Reuters má nyní z Malediv namířeno do Singapuru, v médiích už se dříve spekulovalo o jeho možné cestě do Spojených arabských emirátů, které se staly útočištěm mnoha zhrzených světových vůdců.

Koneckonců se tam pokusil odletět i jeho bratr, exministr financí Basil Radžapaksa. Potkat by