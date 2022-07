Zavolat Saulovi. Nic lepšího se dělat nedá

Seriál Volejte Saulovi, jedno z nejlepších audivoziuálních děl posledních let, se chýlí ke konci. Ondřej Štindl se pokouší shrnout důvody jeho výjimečnosti.

Minulý týden byly vyhlášeny nominace na americké televizní ceny Emmy. Nastala pak obvyklá debata o tom, kdo byl opomenutý a koho akademici naopak přecenili (jistě, Succession – Boj o moc je zábavný a občas i pronikavý seriál, ale musel ty nominace zválcovat až tak moc?).

Pro jednu část publika to dohadování mohlo být docela jednoduché. Celkem získalo „pouhých“ sedm nominací, ‚ všechny ceny pro dramatický seriál ale podle fanoušků určitě mělo dostat dílo hlavních scenáristů Vinceho Gilligana a Petera Goulda Volejte Saulovi (Better Call Saul, dále BTS). Tím spíše, že se právě vysílá jeho úplně poslední sezona. Jejích prvních sedm dílů odvysílali na jaře, posledních šest zbývajících do konce Netflix uvádí nyní od půlky července.

Spinoff lepší než originál

Protože, co si budeme povídat, nic lepšího se dnes