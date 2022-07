Místo odstraněného proukrajinského billboardu visí tři nové. Odpůrci udělali věci dobrou službu, říká spolek

Královéhradecký spolek Mluvme spolu vyvěsil ve městě dva billboardy vyzývající k příspěvku do sbírky ukrajinské ambasády na nákup zbraní pro Ukrajinu. Stejný billboard zhruba před měsícem odstranila společnost BigMedia z řádně pronajaté plochy, protože podle ní vzbuzoval negativní reakce. Spolek poté vybral další peníze a našel majitele ploch, s nimiž se domluvil. Třetí plochu si pronajal v Havlíčkově Brodě muž, který se o kauze dozvěděl.

Na dvou místech v Hradci Králové vyzývá opět billboard s portrétem ukrajinského prezidenta k příspěvku na zbraně pro bránící se zemi. Obě plochy zaplatil místní spolek Mluvme spolu. Ten stejný billboard vyvěsil v květnu. Jak ale už napsal Deník N, společnost BigMedia, od které si tehdy pronajal plochu, ho před koncem pronájmu strhla, protože si na plakát podle ní stěžovaly desítky lidí.

„Sháněli jsme nějaké další plakátovací plochy, kde by to bylo možné vyvěsit. Některé agentury to odmítly, ale