Další úžasné fotografie z Webbova teleskopu: vysvětlujeme, na co se to vlastně díváte

Rozlišovací schopnost Webbova teleskopu je ohromující i pro odborníky, kteří předem věděli zcela přesně, co mají očekávat. „Tohle všechno tam vždycky bylo,“ řekla okouzleně astrofyzička Jane Rigbyová z NASA Goddard Space Flight Center, členka týmu, který řídí provoz teleskopu. „Jen jsme museli postavit teleskop, abychom to spatřili.“ Reakce mnoha dalších vědců jsou podobné. Připomínají člověka, který dlouho pobýval v temné místnosti – a teď konečně přišel na to, jak si rozsvítit. Neví, nač se má dívat dříve. Je tam toho tolik!

Vzdálený horký svět

Včera jsme viděli úplně první zveřejněný snímek – maličký kousek hvězdné oblohy naplněný tisícovkami vzdálených galaxií, pohled až do blízkosti velkého třesku. První z dalších ukázek možností Webbova teleskopu je snímkování exoplanety WASP-96b. Obíhá hvězdu, která je od nás vzdálena 1150 světelných