Obrazem: Káva na křesílku a cinkání tramvají místo kruhového objezdu. Pražské snění o proměně centra

Omámeni dostavbou metra v centru Prahy navrhli socialističtí plánovači zrušení povrchové veřejné dopravy kolem dolní části Václavského náměstí. Jedny z nejrušnějších pražských ulic se změnily v pěší zónu. Vytrhali koleje a vydláždili chodníky náhrobky z židovských hřbitovů. Po půlstoletí se mají tramvaje vrátit. Na horní části Václavského náměstí se trať už staví. Dolů na Můstek se mají vrátit do několika let. Město představilo projekt Hradební korzo, které má propojit Štefánikův most po trase bývalých staroměstských hradeb až k mostu Legií u Národního divadla. Podívejte se, jak budou vypadat tramvaje v ulici Na Příkopě.