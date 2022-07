Příběh sex-videa Pamely Andersonové ukazuje, jak moc se změnil náš pohled na ženy

Nový seriál Pam a Tommy líčí bizarní cestu, kterou se do světa dostala intimní nahrávka jedné z ikon 90. let. Mimo to je ale také zprávou o tom, jak komplikované je být ženou známou zejména kvůli svému tělu. A jakým přerodem si západní společnost ve vztahu k těmto ženám právě prochází.