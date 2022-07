Krach kryptoměn (a předcházející bublina) ukazuje, že s kryptoměnami se spíš spekuluje, než aby uchovávaly hodnotu, píše Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor Financial Times.

Financial Times: Kryptoměny nejsou nový peněžní systém, který potřebujeme

Peníze se již z mincí vyvinuly do bankovek, záznamů v účetních rozvahách a bitů v počítačích. Spolu s nimi se vyvinuly i instituce, které peníze poskytují, spravují, zaručují a regulují. Jak by se tedy měly vyvíjet v digitální éře? Vynález kryptoměn donutil všechny zainteresované, a především centrální banky – zástupce státu při správě veřejného statku, jímž peníze jsou –, aby se s touto otázkou vyrovnali. Pokud kryptoměny nejsou odpovědí, co jí tedy je?

Ve snaze o řešení této otázky vyniká