Pointa N: Stanjura podepsal přechod na euro. Chorvatsku. Starostu Poděbrad dostihl starý rasistický výrok

Česko je necelých čtrnáct dní v čele EU a na agendě českých ministrů je to znát. Její část se přesunula do Bruselu. Členové a členky vlády tam předstupují před evropské poslance. Pikantní povinnost měl v nové roli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který za EU podepsal přistoupení Chorvatska k eurozóně, kam se jeho strana rozhodně nijak nehrne. Na domácí politické scéně jsou zase znát blížící se komunální volby. Zajímavé budou mimo jiné v Poděbradech, kde si místní starosta Jaroslav Červinka (STAN) pustil na zastupitelstvu pusu na špacír a dal k lepšímu svůj vlastní, dvacet let starý rasistický výrok.