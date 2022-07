Ať senioři na čtvrtou dávku počkají až do podzimu, radí ministerstvo. Ve skladech leží osm milionů vakcín

Počty nakažených i hospitalizovaných lidí s covidem v posledních dnech rychle rostou. Seniorům a rizikovým skupinám pomalu vyprchává účinnost třetí dávky. Podle ministerstva zdravotnictví by ale měli se čtvrtou dávkou počkat alespoň do září. Do konce tohoto týdne má lékový úřad vydat konkrétní doporučení.