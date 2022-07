Vyjádři se! Těžký život adeptů AVU v dokumentu Zkouška umění

Z dokumentárního filmu Adély Komrzý a Tomáše Bojara Zkouška umění se stal překvapivý hit karlovarského filmového festivalu. Překvapivý, protože zabývající se tématem, které by mělo zajímat jen úzkou skupinu lidí. Současné výtvarné umění masy zrovna nepřitahuje a zachycení procedury přijímání studentů na výtvarnou vysokou školu (pražskou AVU) může přitáhnout především insidery. Zdálo by se. Režisérům se ale to téma podařilo podat vtahujícím způsobem, bezpředsudečně a snad v něm najít i nějaký širší význam. Co chtějí lidé, kteří podáním přihlášky projevili ambici být umělci? Co se od umělce čeká a kdo to je? Je možné si uvnitř nějakého systému (uměleckého či jiného) udržet vlastní individualitu? A je to vůbec potřeba?

Mezi ateliérem a vrátnicí

Filmaři natáčeli