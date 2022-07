Klip týdne: Fenomén Martin Garrix a nebezpečně neudržitelný život světových DJs

V sobotu se v unikátním industriálním areálu na hudebním festivalu Colours of Ostrava představí jeden z nejúspěšnějších a nejrespektovanějších světových DJs Martin Garrix.

Elektronická taneční hudba strhává stovky tisíc fanoušků, kteří chtějí být jako jejich idoly skákající nad rozbouřeným davem u svých mixážních pultů.

V roce 2018 však hudebním světem otřásla sebevražda světově uznávaného DJ a hudebního producenta Aviciiho. Hrůzná událost umožnila nahlédnout pod pokličku taneční hudby, ve kterém není všechno zlato, co se třpytí.

Olympijský idol Tiësto

Televizní přenos olympijských her může být přelomovým okamžikem v životě dětí a dospívajících, kteří se zhlédnou v omamné záři průvodu těch nejnadějnějších sportovních hvězd z celého světa. Až vyrostu, budu také olympijským reprezentantem, pomyslí si mnozí během živého vysílání.

Na přenos letních olympijských her z řeckých Atén se v roce 2004 díval i tehdy osmiletý Martijn Gerard Garritsen, dnes známý jako Martin Garrix.

Během olympijského zahajovacího průvodu ho však tolik nezaujali sportovci jako hudební doprovod, který měl na starosti Tiësto, nizozemský DJ a producent elektronické taneční hudby.

Ten se se svým mixem s názvem Parade of the Athletes, v překladu Přehlídka sportovců, stal prvním DJ v historii, který kdy vystupoval na zahajovacím ceremoniálu olympijských her.

Až vyrostu, stanu se