Prezidentský kampaňometr: kdo má nejvíc peněz, kdo startuje s dluhem a jak vyhrát zájezd

Tažení uchazečů o Pražský hrad se začátkem léta poněkud utichla, není to ale tak, že by se nedělo nic. Prvenství v intenzitě kampaně, byť stále nepřiznané, si drží Andrej Babiš. A okruh těch, kteří se snaží zaujmout údajným sesbíráním desítek tisíc podpisů, se rozrostl na tři. Ani to k nim ale příliš velkou mediální pozornost nepřitáhlo.