Částečný součet: postkvantové šifry, solární panely na pražcích, ale samozřejmě hlavně Webb

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet se věnuje postkvantovému šifrování, nové výborné pomůcce pro kontrolu českého pravopisu, vtipné technice identifikace tablet, ale všechno samozřejmě zastiňuje jedna fotka z vesmíru.

O tom, co je hlavní vědeckou událostí posledních dnů a hodin, vůbec není potřeba přemýšlet. První snímek z Webbova vesmírného teleskopu obíhá celý svět a právem budí úžas a nadšení. Lidstvo poprvé proniklo pohledem do skutečných hlubin vesmíru, až do blízkosti Velkého třesku. Zatím je to opravdu jen ochutnávka, skutečný výzkum začíná a nikdo neví, co všechno přinese.

Stručně o věcech, o nichž stačí stručně