Lidstvu se otevřel pohled do hlubin prostoru a času, jaký nikdo nikdy neviděl. Teleskop poslal první snímek

Představte si, že v noci stojíte venku a v natažené ruce držíte mezi dvěma prsty zrnko písku. To vám zakryje pohled na nepatrný kousek hvězdné oblohy. Právě tak velký kousek zabírá celou plochu snímku, který vidíte výše, prvního zveřejněného záběru hlubokého vesmíru pořízeného Webbovým vesmírným teleskopem.

Tímto přirovnáním objasnil ředitel NASA Bill Nelson prezidentu Bidenovi – a tím pádem i nám všem ostatním –, na co se to vlastně dívá. Je to velmi názorné, jenže představivost tak jako tak selže, když se k tomu dodá druhá část sdělení: na snímku této nepatrné části oblohy vidíme tisíce dosud neznámých