Vítězný návrh české účasti na Expo 2025 slibuje až 220 milionů od firem. Ministerstvo garance nepožadovalo

Česká účast na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace by měla státní rozpočet přijít na 290,2 milionu korun. Dalších 170 až 220 milionů by měl zaplatit soukromý sektor. Oznámilo to ministerstvo zahraničních věcí poté, co vláda schválila vítěznou koncepci, která s tímto rámcovým rozpočtem pracuje.

Dvě předchozí světové výstavy v bližších destinacích zatížily rozpočet menšími částkami. Miláno 2015 stálo státní kasu 130 milionů, Dubaj před dvěma lety pak 185,2 milionu. V obou případech se podařilo zajistit také peníze z dalších zdrojů v objemu kolem sta milionů korun.

Výběrové řízení, z něhož vzešla vítězná koncepce české účasti v Ósace, ale vyvolává otázky. Ministerstvo totiž nastavilo podmínky tak, že uchazeči mohli ohledně financí slíbit prakticky cokoliv. Nevyžadovalo žádné, ani předběžné záruky, že soukromé firmy skutečně slibované peníze zaplatí, a na rozdíl od