Výlety N: tak trochu jiná Francie, hrázděné domky, zelí a skvělé bílé víno na alsaské stezce

Alsasko je díky své krajině a malebným starobylým vesnicím obklopeným nekonečnými vinicemi krásné, ale také mě s ním pojí velké množství hezkých zážitků s mými nejbližšími. Je zde totiž opravdu spousta zajímavých věcí nejen k vidění, ale i k ochutnání. A proto bych vám právě tuto (i pro Francouze) specifickou část země chtěla přiblížit a doporučit – ať už ke krátké návštěvě, na prodloužený víkend, nebo i na týdenní dovolenou třeba na kolech.

Mezi dvěma místy, která jsem navštěvovala nejčastěji, se táhnou (nejen oku lahodící) vinice, které pokrývají úpatí pohoří Vogézy a sahají, kam až jeden dohlédne, tedy k přes sto kilometrů dlouhé alsaské vinné stezce, francouzsky zvané route des vins.

Tento kus země, který je oblíbený jak mezi místními, tak i turisty z domova a zahraničí, jsem projela mnohokrát. Ať už vlakem klikatícím se po dráze mezi úpatím Vogéz a rýnským tokem, tak autem po pitoreskní vinné stezce, nebo na několika výletech na kole. Zcela nejhezčí zážitek je však v malých vesničkách, které charakterizují barevné hrázděné domky, čápi nebo preclíky. Stojí za to tam zavítat, vše zblízka vidět a v neposlední řadě i ochutnat.

Tip na výlet autem po vinné stezce – ze Štrasburku do Colmaru: Ze Štrasburku zamiřte do města Molsheim. Zde je zajímavé například muzeum Bugatti – značka tu byla v roce 1909 založena.

Poté s přesuňte – již po vinné stezce – do Obernai.

Po prohlídce města pokračujte po vinné stezce na jih.

Odbočte a zastavte se v kopcích na hradě Haut-Koenigsbourg. Výhled opravdu stojí za to.

Vraťte se na vinnou stezku a pokračujte do Ribeauvillé a následně do Riquewihr. Zde je mnoho krásných a dobrých, často rodinných vinařství. Ty jsou ale také po celé stezce.

Výlet zakončete v Colmaru. Je zde mnoho památek, dobrých restaurací, kaváren a obchodů.

Francie, nebo Německo? Anebo něco mezi?

Občas na adresu této oblasti slýchávám (a zejména od Francouzů z jiných částí země!) námitky a vtipy v duchu, že Alsasko není „ta pravá Francie“ nebo že je to vlastně Německo – což z historického hlediska a z důvodu odvěkých sporů a změn nadvlád nad touto pohraniční oblastí dává částečně smysl, a není tedy divu, že se tento postřeh při pohledu na německou architekturu, po ochutnání místního zelí s uzeným masem nebo při zaslechnutí místního alemánského dialektu alsacien, tedy alsaštiny, vloudí.

I já jsem si to nějakou dobu myslela také, názor jsem však časem změnila. Protože co to je Francie? Existuje něco jako „ta pravá Francie“? Je to Paříž, Marseille nebo Lyon? Jsou to zasněžené vrcholky Alp a luxusní lyžařská střediska, nebo voňavé fialové levandulové lány u středozemního moře? Nebo snad ponuré kamenné domky v Normandii či nekonečné písčité duny u Atlantského oceánu?

Francie je tohle všechno dohromady a ještě mnohem víc. Včetně oněch hrázděných německých domků všech barev a velikostí, na jejichž komínech opět po letech hnízdí čápi, hromad kysaného bílého zelí s bramborami a pečeným vepřovým kolenem nebo klobásou, suchého ryzlinku, ovocného schnapsu i dialektu připomínající němčinu.

Nezapamatovatelné názvy, ale nezapomenutelné zážitky

Alsasko nabízí mnoho emblematických míst nebo nejrůznějších historických památek k návštěvě. Jednou z nejzajímavějších turistických atrakcí je ale bezesporu právě tamější vinná stezka, podél které se střídají malebné vesnice a městečka s převážně německými názvy jako například Blienschwiller, Niedermorschwihr či Vœgtlinshoffen, které si témeř nejde zapamatovat. Což tak moc nevadí, protože to, co tam zažijete a ochutnáte, nezapomenete.

Základní fakta o Alsasku: Alsasko se skládá ze dvou francouzských departementů: Bas-Rhin a Haut-Rhin, což by se dalo přeložit jako Dolní Rýn a Horní Rýn s tím, že ten dolní se nachází na severu a horní na jihu. To může na první pohled vypadat zvláštně, ale jména oblastí se orientují podle směru toku Rýna, který se klikatí směrem od švýcarských hranic na sever a v této oblasti takřka odděluje Francii a Německo.

Téměř dvoumilionová oblast leží v severovýchodní části Francie. Na východě sousedí s Německem, na jihu se Švýcarskem, na západě s francouzským Lotrinskem a na jihozápadě pak s oblastí Franche-Comté.

Je jednou z úrodnějších oblastí centrální Evropy. Alsasko má velmi bohaté a intenzivní zemědělství charakterizované malými farmami. To se týká zejména vinic, které se pnou po úpatí pohoří Vogézy.

Mezi nejzásadnější alsaská bílá vína se řadí Ryzlink (Riesling), Tramín červený (Gewürztraminer), Sylvánské zelené (Sylvaner), Auxerrois a Rulandské bílé (Pinot Blanc).

Pochází odsud také nejrozšířenější francouzské pivo s názvem Kronenbourg 1664.

Místní kuchyně se výrazně podobá té německé. Vyznačuje se zejména pečeným vepřovým masem a kysaným zelím, ale vyniká také v produkci foie gras nebo chřestu.

Alsasko je bývalým regionem Francie. Od roku 2016 spolu s regiony Champagne-Ardenne a Lotrinsko tvoří nový region s názvem Grand-Est.

Samotná stezka začíná zhruba ve vesnici Marlenheim severozápadně od Štrasburku a končí v obci Thann západně od města Mylhúzy (francouzsky Mulhouse). Má nejoblíbenější část této trasy se však nachází od města Sélestat až po Colmar. U prvního zmíněného se totiž začínají zvedat kopce, a stezka tak nabízí krásné výhledy jak na hory, tak na planinu pod nimi i na samotné vinice. Úzká silnice i cyklostezky se tak vinou mezi těmito rostlinami s hrozny, které ohraničují pečlivě vystavěné kamenné zídky, mnohá vinařství a vesničky.

Za zastávku na této trase určitě stojí