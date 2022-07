Rohlík jede na švarcsystému, píšou inspektoři. Jejich závěry jsou plné chyb a nedávají smysl, reaguje firma

Kontrola inspektorátu práce v online supermarketu a rozvážkové službě Rohlík.cz zjistila nelegální formu zaměstnávání kurýrů s tím, že spolupráce s nimi vykazuje jednoznačné znaky závislé práce. Pokud by se ve správním řízení toto zjištění potvrdilo, znamenalo by to, že společnost nejen porušuje zákoník práce, ale ještě šidí stát na daních a odvodech. Rohlík označil závěry z právního hlediska za nesmyslné a postup inspekce za nezákonný.