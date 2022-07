Jurečka s návrhem solidární daně narazil. STAN ho připouští jako dočasné řešení

Ministr práce a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka rozpoutal o víkendu debatu o možném zvýšení daní. Chystá se totiž navrhnout progresivní zdanění pro vysokopříjmové poplatníky. Jeho slova ale nenašla podporu mezi koaličními partnery, silně se proti návrhu postavila ODS i TOP 09. „Další progresivní zdanění nepřipravujeme,“ reagoval pro Deník N premiér Petr Fiala (ODS). Vládní hnutí STAN by si ale vyšší progresi umělo představit.

„Stojím si za principem, že lidé, kteří patří mezi příjmově vyšší skupinu obyvatel, by měli být připraveni na vyšší míru solidarity. V tomto ohledu, nebo spíše principu, chci v jednáních postupovat a navrhovat to,“ popsal ministr v sobotním deníku Právo.

Progresivní zdanění pro vysokopříjmové poplatníky by se podle Jurečky mohlo omezit na dobu dvou až čtyř let. „I my, lidé, kteří máme vyšší příjmy, bychom mohli mít nějakou míru solidarity,“ doplnil.

Prosadit takovou představu se ale ve vládní koalici zdá nyní jako poměrně složitý úkol. Jednotlivé strany odmítaly zvyšování daní ještě v předvolební kampani a i nyní se obratem proti