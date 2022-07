V Rusku dojde ke změně teprve tehdy, až budou Rusové hladovět, říká gruzínská spisovatelka

„My Gruzínci jsme zažili 90. léta a deset let jsme byli bez plynu, elektřiny a přežili jsme to. Můžeme Západu nabízet workshopy, jak se dá přežít bez ruského plynu,“ říká Nino Haratischwiliová, gruzínská autorka, která žije v Hamburku a píše své knihy v němčině. „Když jsem přišla do Německa, začala jsem si uvědomovat, jak strašně se liší moje dospívání od dospívání mých německých přátel,“ dodává.

V rozhovoru se mluví i o tom:

Jak se cítila 24. února, když vypukla válka na Ukrajině;

proč je Čečensko nejhorší místo, jaké kdy navštívila;

proč by Gruzie bez žen nepřežila;

proč dějiny nejsou uzavřené.

Po začátku ruské agrese jste pro časopis Die Zeit napsala komentář s názvem Dovolená Západu skončila. Byl velmi přímou kritikou nasměrovanou vůči nám a našemu blahobytu, kterému jsme dali přednost před jakýmkoliv utrpením. Víte dnes, kde jsme udělali největší chybu?

Nevím, jak je to tady, ale řekla bych, že mezi západní a východní Evropou je přece jen rozdíl. Pokud bych měla vycházet ze situace v Německu, kde žiju, chybou bylo, že jsme se jen dívali. I když jsme mohli mnohé věci vidět, pochopit nebo vědět už dříve. Podívat se přesně ale bylo konkrétně ve vztahu k Rusku nepohodlné.

Západ teď platí vysokou cenu za deset let trvající ignoranci východní Evropy. V době, kdy jsem do Německa přijela, byla Gruzie nějaký stát tam někde u Ruska. Dříve se většina zemí jako Ukrajina, Gruzie nebo Moldavsko házela do jednoho pytle a vůbec nikdo mezi nimi nerozlišoval, prostě to byla nějaká velká šedá ruská zóna.

Ve svém komentáři píšete: „Všechny ty roky jsme byli na dovolené, ne proto, že bychom o tom nevěděli nebo bychom se neuměli dívat a poslouchat – hlasů, které hlasitě křičely o pomoc, bylo dostatek –, ale proto, že všechny tyto ‚konflikty‘ byly vzdálené od naší blahobytné společnosti, protože naše bezpečnost a ruský plyn pro nás byly důležitější než cizí ‚válečné roztržky‘.“ Když jsem si to přečetla, nejdřív mě napadlo Německo. Koho jste při psaní komentáře měla na mysli?

Ano, jistě, Německo. Myslím si, že je to přístup celého Západu, ale můžu mluvit jen o té zemi, kterou dobře znám a ve které se vyznám. Předpokládám ale, že v Británii nebo ve Francii to není příliš rozdílné.

Británie na rozdíl od Německa mnohem výrazněji pomáhá Ukrajině.

To je pravda, ale i Británie má máslo na hlavě, například tam proudily ilegální miliony a miliardy dolarů od ruských oligarchů. Je to trochu jiné než v Německu, ale asi neexistuje žádná západní evropská země, která by se nějakým způsobem od Ruska neušpinila.

24. února jsme se probudili do nového světa. Jak na toto ráno vzpomínáte vy?

Byla jsem doma a asi jako většina jsem těmi událostmi byla naprosto ochromená. Nemohla jsem tomu uvěřit, i když jsem asi také měla víc tušit, vědět, myslet si. Úplně jsem tomu nevěřila. Pamatuji si na fotografii tanků, jak se valí na Kyjev. Úplně první pocit byl bezmoc, totální bezradnost, když si člověk říká – to přece nemůže být pravda. A zároveň jsem si zase říkala, ale vždyť proč by to tak nemohlo být, když to stejným způsobem už dávno dělali jinde?

Asi narážíte na vaši rodnou zemi Gruzii, která má s Ruskem také vlastní zkušenost. Jak byste ji zhodnotila?

To je těžké. Je to století trvající závislost, kombinace nenávisti a lásky, bezmocnost, zuřivost. Jsou to velmi složité, navzájem propletené komplexní vztahy. Během posledních 30 let je to celé hrozné. Já jsem v roce 2008, kdy vypukla válka, byla v Tbilisi. Země je z 20 procent okupována, mnohé věci, které se dějí na Ukrajině, velmi dobře známe, například rozdávání pasů nebo „vyrábění“ Rusů, aby se to potom dalo celé nějak legitimizovat.

Máme obrovský akutní problém s takzvanou pohyblivou hranicí. Ostnatý drát, který vymezuje tuto hranici, posouvají stále více do našeho vnitrozemí a při tom vznikají naprosto absurdní situace.

Jaké například?

V pohraniční oblasti žil jeden gruzínský rolník, jednou ráno se probudil a zjistil, že mu posunuli hranici do zahrady. To znamená, že jeho dům byl na gruzínské straně, ale jeho zahrada už byla v Rusku.

Mladší generace, které je méně než 40 let, je výrazně protiruská, nechce se učit rusky, v podstatě je to jeden velký odpor. Je ještě pár starších, takzvaných nostalgiků, ale díkybohu jsou v menšině. Přístup k zemi a celý vztah nadále zůstává velmi složitý, protože je to metaforicky celé zaminované a kdykoliv to může vybouchnout. Člověk má pořád strach. Mnozí si kladou otázku, jestli je Gruzie po Ukrajině další na řadě. Když vypukla válka, všechny ty rány se znovu otevřely.

Strašná schizofrenie

Byla jste také v Čečensku a viděla jste, co se se zemí a jejími lidmi stane, když vyhrají Putinovi „osvoboditelé“. Jak byste to popsala? Co nastane?

Čečensko bylo