Pointa N: Evropa bez ruského plynu a politika po česku. Jeden míří k soudu, další šíří vyvrácené nesmysly

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Rusko zavírá kohouty

Ruský koncern Gazprom dnes zahájil pravidelnou údržbu plynovodu Nord Stream 1. Právě ten je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie, vede po dně Baltského moře do Německa. To se teď obává, že Rusové údržbu zneužijí jako záminku a plyn už tudy nepoteče vůbec. Údržba má trvat do 21. července.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok, kterým se Rusko snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu. „Posledních několik měsíců ukázalo jednu věc: