Výlety N: Říční klenot západu, o životě s pádlem v ruce a vodácký průvodce nejen pro Ofélii

Tohle je vodácké povídání pro nevodáky. Ne snad pro ortodoxní odpůrce vody, ale pro ty, kteří na nás vodáky snad někdy mávali – a možná i trochu snili, jaké to je nechat se unášet proudem, osvěžit se tříští v peřeji, poslouchat večer vodácké písně, praskání dřeva v ohni a vůbec dělat spoustu divných věcí, které dříve nezkusili. A přitom to v nich hlodá, že by rádi.