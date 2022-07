„Já jsem to prokazatelně řešila, dohledejte si to.“ S Marvanovou o její roli v odhalování kauzy Hlubuček

Pražská radní Hana Kordová Marvanová tvrdí, že o některých praktikách členů skupiny kolem někdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka a podnikatele Michala Redla věděla už několik let. Veřejně však dění ve STAN, jehož byla do letošního jara členkou, kritizuje až po vypuknutí kauzy Dozimetr. V rozhovoru odmítá, že to má souvislosti s tím, že v komunálních volbách bude kandidovat za Spolu.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co dělala Hana Kordová Marvanová v posledních letech pro to, aby se napravily poměry v dopravním podniku?

Tlačil na ni Petr Hlubuček ohledně některých rozhodnutí?

Nepovažuje svou kritiku za politickou hru, když do komunálních voleb jde v novém dresu?

Máme více než tři týdny od policejního zásahu v souvislosti s kauzou Dozimetr. Jak se s mírným odstupem díváte na to, jak se k tomu postavilo vedení hlavního města?

Jsem ráda, že zastupitelstvo přijalo poměrně jednoznačné závěry a provede se nezávislý audit, jehož zadání se v tuto chvíli připravuje. Zároveň se zastupitelstvo rozhodlo, že se primárně zaměří na některé kauzy, abychom v nich měli co nejdříve nějaké závěry.

A co se týče politické odpovědnosti?

Na tom nejsme ve shodě. Požadovala jsem, aby bylo odvoláno celé vedení dopravního podniku. Domnívám se, že když vznikne takhle velký skandál, je za to management odpovědný. A to i ve chvíli, kdy nejsou všichni obviněni.

Proč jste na zastupitelstvu na konci června hlasovala pro odvolání primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě)?

Pro mě bylo stěžejní, že nechtěl odvolat představenstvo dopravního podniku, které se podle dostupných informací snažilo vycházet vstříc Petru Hlubučkovi. Kromě toho je předsedou dozorčí rady, takže na jeho hlasu významně záleží.

TV Nova jste řekla, že dopravní podnik ovládla Praha sobě – Scheinherr, šéf zastupitelů Jan Čižinský a náměstek primátora Pavel Vyhnánek. Podle vás tato trojice věci týkající se podniku řešila s Hlubučkem. Máte pro tato tvrzení nějaké důkazy?

Objektivně je to tak, že jednotlivé strany mají pod sebou některé gesce. Já jsem pouze popisovala stav věci. Pražská plynárenská spadá dominantně pod TOP 09, Operátor ICT pod Piráty a dopravní podnik spadá pod Prahu sobě.

Z vašich slov to ale působilo tak, že za to, co se na dopravním podniku dělo, může Praha sobě.

To určitě ne. Není to tak, že by to politicky řídili, ale mají to v gesci. Já samozřejmě vím, že Petr Hlubuček na to měl extrémní vliv.

A jak víte, že ty věci řešil s pány Čižinským či Vyhnánkem?

On (Petr Hlubuček, pozn. red.) to vždycky říkal na klubu (Spojených sil pro Prahu, pozn. red.). Mluvil o tom otevřeně, nebylo to nic tajného. Nyní se na to díváme jinou optikou, ale řešit některé otázky bylo součástí vyjednávání. Adam Scheinherr je předseda dozorčí rady, Pavel Vyhnánek místopředseda dozorčí rady. Praha sobě v ní má čtyři lidi, Spojené síly také a Piráti dva lidi.

Bylo to v gesci Prahy sobě s tím, že významnou roli tam hrál i Petr Hlubuček, který také u nás na klubu všechno navrhoval a tlačil. Domlouval se na tom s Prahou sobě a prezentoval, že to s nimi má dohodnuté.

I poté, co Scheinherr podal v roce 2020 kvůli podezření na korupci v dopravním podniku trestní oznámení?

Ano, to se nikdy nezměnilo. Toto řešil vždycky Petr Hlubuček. Já jsem celou dobu kritizovala, že v dopravním podniku zůstávali lidé, kteří jsou tam od minulého vedení. Jedním z nich byl šéf právního oddělení (Dalibor Kučera, pozn. red.), který je obviněn jako účastník zločinného spolčení.

Vnímala jsem to jako obrovskou chybu, že se dopravní podnik neočistil. Ukázalo se, že člověk, jehož odvolání jsem chtěla od roku 2018, tam zůstal. A v celé kauze Dozimetr sehrál klíčovou roli.

Pro TV Nova jste také zmínila, že se na vás v roce 2019 obrátila policie. V té době už jste tedy tušila, co se děje?

Ano, proto jsem to zvedla na koaliční poradě.

Co konkrétního jste udělala, aby se s tím něco udělalo, když jste to tušila od roku 2019?

Co jsem věděla? Jako že mě navštívila policie?

Už v tu dobu jste měla asi podezření, že se tam dějí nějaké nepravosti.

Policista mě navštívil v