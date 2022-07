Vývoj bojů: Hořela celá fronta i ruské sklady za ní

Ukrajinská ofenziva proti ruské logistice se stupňuje.

Co vlastně Ukrajinci ničí a proč právě to.

Co znamená, když se mluví o operační pauze.

Mapy dne – včera hořela fronta; zemědělská mapa Ukrajiny z NASA.

Videa dne – tanková bitva u Bohorodyčného ve videu, které nabízí představu o množství použité techniky; mizerný výsledek ruských přesně naváděných střel; hořící sklady.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 7. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ukrajinská ofenziva proti ruské logistice je úspěšná. Ukrajinská armáda systematicky likviduje ruské zásobování. Jak je patrné z části o dění na frontě, neznamená to prozatím zmírnění bojů, ale pokud se Ukrajincům podaří udržet současné tempo ničení ruských muničních skladů, ohrozí to ofenzivní plány Kremlu. Ukrajinci se nemohou Rusům rovnat v počtu děl a raketometů, ale pokud ruská armáda nebude mít dostatek munice, její početní převaha nebude tak velká.

Kampaň proti ruskému zásobování nejenže pokračuje, ale také zrychluje a zprávy o zničených cílech přicházejí rychleji než před týdnem. Neměli bychom ale být příliš nadšení. Na zásadní zvrat ve válce je to stále příliš málo.

Kde jsou cíle a proč jsou to právě tyto. Vybuchujících skladů začalo přibývat po oznámení, že raketomety HIMARS již bojují na frontě. Ne každý úspěch je ale jejich dílem. A cílem nejsou jen sklady.

Ukrajinští partyzáni v okolí Melitopolu například zničili dva železniční mosty. Objevily se také zprávy o útoku na pontonový most u Kupjansku, který teprve nedávno požehnal ruský pravoslavný kněz. Pokud se potvrdí, svěcená voda tentokrát Rusům nepomohla a dotyčný kněz se jen zařadil na dlouhý seznam svých předchůdců, kteří se ve jménu víry zaprodali zločinnému režimu. Ničení mostů je stejně důležité jako ničení skladů. Ruská armáda je do značné míry závislá na železnici, a pokud železnice nefunguje, má armáda problém dostat na frontu novou munici, jež by nahradila tu, o kterou přišla.

Následující video z Nové Kachovky severně od Chersonu zase ukazuje