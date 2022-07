Co bude, až nebude plyn? Popisujeme tři scénáře dalšího vývoje

Už v pondělí Gazprom zahájí plánovanou pravidelnou odstávku klíčového plynovodu Nord Stream 1, který přivádí většinu ruského plynu do Evropy. Údržba má oficiálně trvat deset dní, panují ale obavy, že Kreml Evropě utáhne kohouty nadobro. Co to může znamenat pro Česko?