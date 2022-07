Spojenců, kteří ratifikovali vstup Finska a Švédska do NATO, přibývá. Nebude se na nás čekat, ujišťují Češi

Proces přijímání zemí do NATO je relativně složitý. Před několika dny jste si patrně všimli, že se spojenci včetně lavírujícího Turecka shodli na pozvání obou skandinávských zemí do západní aliance. A teď se musí shodnout (zdánlivě) znovu.

Jedna věc totiž je shoda na samotném pozvání nových členů – to je to, co se stalo. Následovaly podle očekávání rychlé přístupové rozhovory, kde obě země detailně popsaly svou připravenost. Velvyslanci členských zemí pak podepsali přístupové protokoly – a teď se řeší jejich ratifikace v souladu s pravidly každé členské země. Je třeba souhlas všech, nikoho nejde přehlasovat.

Je to zřejmě krok, který může trvat nejdéle, protože až bude hotový, zbývá už jen formalita – finální pozvání generálním tajemníkem a jeho přijetí oběma zeměmi.

Obě skandinávské země budou pro NATO značnou posilou. Veřejné mínění v nich se na stranu vstupu přiklonilo po ruské agresi proti Ukrajině. Pět zemí – Norsko, Dánsko, Kanada, Island a Estonsko – jejich vstup ihned ratifikovalo, uvedla finská televize Yle.