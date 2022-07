Plyn na příděl? Německo postupuje podle plánu a už připravuje veřejnost na chladnější radiátory

Němci jsou největšími evropskými odběrateli ruského zemního plynu. Rusko dodávky suroviny postupně omezuje. Němci musejí hledat nové cesty, jak se s tím vypořádat. Tamější vláda chce podíl v největší německé energetické firmě Uniper a uvažuje i o opětovném spuštění uhelných elektráren navzdory cílům o uhlíkové neutralitě. Hlavní zbraní je třífázový nouzový plán. Teď země vstupuje do fáze číslo 2.

Německo ve čtvrtek 24. června oficiálně vstoupilo do druhé fáze vcelku třífázového nouzového plánu pro odběr zemního plynu. Reagovalo tak na to, že Rusko o šedesát procent snížilo dodávky suroviny přes podmořský plynovod Nord Stream 1, který vede pod baltským mořem z Ruska až do Německa. Vládní představitelé se ale obávají hlavně zimních měsíců, kdy spotřeba paliva narůstá. Diskutuje se i o státní regulaci trhu, a dokonce o plynu na příděl, což je podstata třetí fáze nouzového modelu.

Na konci března německé ministerstvo hospodářství a klimatu vyhlásilo první stupeň nouzového plánu