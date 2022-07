Vývoj bojů: Co je třeba udělat, aby Rusko prohrálo a Ukrajina vyhrála

Rusko může válku vyhrát, ale lze tomu zabránit.

Jak bojuje ruské dělostřelectvo – ukrajinské zkušenosti v britské studii.

Na východní frontě klid.

Mapa dne – ruské vládní letadlo letělo opravdu velkou oklikou pro vyhoštěné diplomaty.

Videa dne – dokument o bojích v Severodonecku; rozdělené ruské rodiny; adepti na Darwinovu cenu za rok 2022 – nikdy neničte S-300 kulometem zblízka; mimořádně přesný zásah dronu – granát hozený do tanku otevřeným poklopem řidiče; ruské balistické rakety selhaly nad Belgorodem.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 6. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Jak lze porazit Putina a proč to bude tak těžké. RUSI je zkratka nejstaršího světového think tanku zaměřeného na obranné a bezpečnostní otázky. Jeho analytici, kteří sídlí ve Velké Británii od roku 1831, se zabývají dosavadním průběhem války. Není to veselé čtení (minimalistické shrnutí v originále najdete zde, celou 23stránkovou studii zde).

Britové dospěli k následujícímu závěru: V současné době vedou mnohé silné stránky Ruska a slabiny Ukrajiny k vyčerpávajícímu konfliktu. Může to vést k vleklé válce, na jejímž konci bude ruské vítězství.

Není to ale nevyhnutelné a Britové uvádějí podmínky, které musí nastat, aby Putin prohrál.

Nejprve ale uvádějí silné stránky Rusů:

Ruské prostředky elektronického boje brání Ukrajincům v dostatečně rychlém ničení ruského dělostřelectva. (Schopnosti Rusů v oblasti radioelektronického boje jsou považovány za nadprůměrné. Zahrnuje rušení nepřátelských signálů, odposlechy komunikace a podobně.)

Ruské dělostřelectvo blokuje ukrajinskou armádu a znemožňuje jí soustředit se na útočné operace. (Dělostřelectvo hraje v této válce i ve studii RUSI významnou roli; podrobněji se jím budeme zabývat níže).

Ruské střely s plochou dráhou letu způsobují Ukrajině velké ekonomické a politické škody. (Ukrajina nemá tuto schopnost udeřit hluboko v týlu nepřítele. Nedokáže například zničit základnu vzdálenou tisíce kilometrů jako se to podařilo Rusům například v Javorivu, několik kilometrů od polských hranic.)

Nedostatek zkušené pěchoty a posádek omezuje ofenzivní schopnosti Ukrajinců (ukrajinská armáda má více pěšáků než ruská, ale jen část z nich je dobře vycvičená. Často se jedná o mobilizované vojáky bez bojových zkušeností.)

Omezená kapacita velení oslabuje schopnost Ukrajiny plánovat a provádět kombinované operace ve větším měřítku (Britové zde v podstatě říkají, že ukrajinský důstojnický sbor je buď malý, nebo v průměru nedostatečně kvalitní).

Co Ukrajinci potřebují:

Britové tvrdí, že spojenci Kyjeva mají možnosti zabránit ruskému vítězství. Aby se to povedlo, měli by ukrajinské armádě dodat: