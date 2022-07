Koaliční smlouva v europarlamentu neplatí, říká pirát Peksa k hlasování proti vládní prioritě

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa odmítá kritiku za středeční hlasování v Evropském parlamentu. Tři Piráti jako jediní čeští zástupci podpořili námitku proti zařazení jádra a plynu za určitých podmínek mezi zelené zdroje energie do takzvané taxonomie. O to, aby mezi nimi jádro bylo, přitom Česko usilovalo. Pirátům vadila podpora plynu a chtěli dosáhnout toho, aby se o plynu a jádru hlasovalo zvlášť.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč u Pirátů převážily námitky proti plynu nad přínosy jaderné energetiky pro Česko?

Jak vnímají kritiku, že hlasovali „proti českým zájmům“?

Proč nebyli loajální k vlastní vládě, pro kterou bylo jádro v taxonomii priorita?

Proč jste se rozhodli hlasovat opačně než zbytek českých europoslanců, a to jak koaličních, tak i opozičních?

Protože sdílíme obavu, že zemní plyn je problematický. Největším producentem je Rusko, což je režim, který zdroje z těžby využívá k válčení na Ukrajině. Ale ony ani ty další země, které ho produkují, nejsou příliš sympatické. Snažit se omezit spotřebu plynu nám připadá jako dobrý nápad, a investovat do technologií, které plyn spotřebovávají, je prostě chyba.

České republice šlo ale především o jádro, ne o plyn.

Bohužel Evropská komise tato dvě hlasování spojila, takže nikdy nebyla možnost to od sebe oddělit. My bychom byli hrozně rádi, kdyby to Evropská komise přepracovala a umožnila nám hlasovat o každé z těch věcí zvlášť.

Námitky proti plynu jsou podle vás závažnější než potřeba jádra pro Českou republiku?

Ono to potřebu jádra pro Česko příliš neovlivňuje vzhledem k tomu, že Česká republika bude s vysokou pravděpodobností stavět další jaderné zdroje, aniž by byly podchycené taxonomií. Podmínky pro jádro jsou tak tvrdé, že podle toho stejně nic moc