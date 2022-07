Pointa N: Tisíc a jedna lež potopily Johnsona, kocour Larry zůstává

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

„I kocour Larry by teď byl lepším premiérem než Johnson“

Menší politickou podporu už snad Boris Johnson jako premiér nemůže mít. Poté, co v posledních dnech na protest rezignovalo na vládní posty téměř 60 jeho stranických kolegů (od ministrů přes náměstky po nižší funkce), se dnes ráno objevily zprávy, že končí i Johnson.

Ten sice o půl jedné v živém vstupu před premiérským sídlem v londýnské Downing Street 10 oznámil rezignaci, zatím ale „pouze“ na post šéfa Konzervativní strany. Předsedou vlády zůstává do podzimu – pokud ovšem jeho spolustraníci neumožní poslancům hlasovat o důvěře premiérovi dřív než za 11 měsíců, jak velí stávající pravidla.

Jedno takové hlasování už Johnson začátkem června přežil, i když už tehdy se mluvilo o začátku jeho konce – podrželo jej 211 poslanců jeho strany, proti jich ale hlasovalo 148. Komentátoři se shodují, že dnes už by to premiér velmi pravděpodobně neustál.

Situace se totiž od té doby změnila. Příběh prudkého kolapsu britské vlády se začal psát v podstatě ve středu 29. června, kdy se poslanec s vlivnou vládní funkcí Chris Pincher vydal na večírek do soukromého klubu v Londýně. Tam toho podle svých slov „až moc vypil“ a „ztrapnil se“. Dva muži jej obvinili z osahávání a sexuálního obtěžování, načež vypluly na povrch další podobná obvinění z minulosti.

Ačkoliv Johnson tvrdil, že o nich nevěděl, brzy byl usvědčen ze lži. Stanice BBC 4. července upozornila, že se k premiérovi už dříve dostala formální stížnost. A podle bývalého státního úředníka navíc Johnson dostal informaci přímo osobně. I přesto jmenoval Pinchera do významné funkce organizátora parlamentního dění. Po provalení aféry se za to premiér omluvil a označil to za chybu.

Pro řadu členů vlády už to ale byla pomyslná poslední kapka a začali jeden po druhém kabinet opouštět.

„On prostě neumí vládnout. V posledních měsících se z toho stala televizní reality show,“ komentoval to pro CNN bývalý ministr pro místní rozvoj a nynější vyučující na Univerzitě Yale Rory Stewart. „V podstatě téměř kdokoliv z parlamentu by byl nyní lepším premiérem než Boris Johnson. Larry, kocour z Downing Street, by byl v tuto chvíli lepším premiérem,“ shrnul situaci s nadsázkou.

Ještě před třemi lety si přitom „BoJo“ připsal nejlepší volební výsledek konzervativců od roku 1987 (jak neopomněl při rezignačním projevu zmínit). Tehdy mu k tomu stačilo jasné, srozumitelné heslo – Get Brexit Done (Proveďme brexit). Podle jeho kritiků to ale byla od té doby zároveň jeho poslední jednoznačná politická myšlenka.

BBC pojmenovává kromě chybějící vize a Pincherovy aféry i další důvody Johnsonova konce – večírky v době lockdownů, snaha podržet bývalého poslance Owena Patersona poté, co chtěl za úplatu zvýhodnit některé firmy, a v neposlední řadě ekonomické důvody. „Uprostřed nejhorší krize životních nákladů za celá desetiletí vláda zvolila zvýšení daní pro pracující,“ cituje BBC dubnové prohlášení lídra opozičních labouristů Keira Starmera.

Průzkumy ukazují, že Johnson ztratil nejen podporu politiků, ale hlavně veřejnosti: Téměř 70 % Britů je teď přesvědčených, že by měl rezignovat. Jak podotýká zahraniční reportér Ondřej Houska z Hospodářských novin, o Johnsonových slabostech všichni věděli, přesto jej měli rádi a volili ho. „Jenže čeho je moc, toho je příliš. Právě lhaní je teď příčinou Johnsonova politického pádu,“ popisuje.

„Jedna z nejdramatičtějších a také nejméně předvídatelných kapitol britské politické historie se začala – po několika odkladech – definitivně uzavírat,“ píše spolupracovník Deníku N v Londýně Ivan Kytka.

„Johnsonův ohlášený odchod uvolnil cestu k volbě nového lídra, který by Konzervativní stranu měl vyvést z krize voličské důvěry a propadu preferencí – a Británii z ekonomické nejistoty, zastavit inflaci a vrátit hospodářství růst,“ dodává.

Média už začínají spekulovat o tom, kdo by mohl být příštím vůdcem konzervativců a premiérem. Objevuje se například jméno bývalého ministra financí Rishiho Sunaka nebo exministra zdravotnictví Sajida Javida, kteří odešli hned po Johnsonově omluvě za skandál okolo Pinchera, a započali tak premiérův bezprostřední pád.

O vedení Konzervativní strany a vlády se podle britských médií chystá ucházet také generální prokurátorka Suella Bravermanová či nový ministr zdravotnictví Steve Barclay. Úplný seznam kandidátů včetně jejich programů bychom se mohli dozvědět počátkem příštího týdne, volba dvou kandidátů do finálního hlasování by se mohla uskutečnit už během příštích dvou týdnů.

Jednou větou

Naše témata

Přes tlačící se dav převážně starších lidí není vůbec vidět, kdo přesně na něj zrovna mluví. „Hodila jsem vám tam třešně, ať to máte lepší,“ dodává neznámý ženský hlas. A už se ozývá další: „Pane Babiš! Tady, pane Babiš!“ Podpisovou idylu ale přeruší hlasitý výkřik: „Hanba! Tenhle člověk byl v StB!“ Těsně za hloučkem Babišových podporovatelů stojí Josef Šlezinger. Dvaasedmdesátiletý důchodce z Plzně. Opírá se o hůl, v druhé ruce drží megafon.

„Lže a ještě by měl bejt v práci!“ Co Babiš slibuje lidem na své tour po Česku, zatímco ve sněmovní lavici chybí (Barbora Loudová)

Zatím neeviduji žádný relevantní politický subjekt nebo stranu, které by zpřísnění přístupu k potratům aktivně prosazovaly. Situace v USA jednoznačně ukazuje na fakt, že základní lidská práva nejsou automaticky zaručená a může docházet k jejich omezování. Je důležité být neustále ve střehu a bránit demokratické hodnoty a principy a lidská práva jako taková.

Tělesné tresty do 21. století nepatří, říká nová vládní zmocněnkyně. Chce prosadit dětského ombudsmana (Adéla Karásková Skoupá)

Sledovat film ve světové premiéře s diváctvem má svoje kouzlo. Nejzajímavější a zároveň příznačné pro další osud filmu jsou mimo jiné upřímné reakce publika. A mě vlastně překvapilo, jak moc se u „Lásky“ smálo.

Karlovarský Punčák o lásce a ženách, které žijí bez ní. Šimon Holý v druhém filmu míchá ezoteriku a humor (Jana Patočková)

Zaujalo nás jinde

Státy, které by měly přebytek plynu, nebo ho snadněji dostávají z jiných zdrojů, by ho mohly poskytovat těm, které by se dostaly do objektivních potíží, protože jsou závislé na Rusku.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru s Markétou Bidrmanovou. (Seznam Zprávy)

Udělali jsme takzvaná prebunkingová videa. Nejprve jsme je otestovali v laboratorních podmínkách, kdy jsme zaplatili více než tisícovce Američanů, aby se na videa podívali. Pak jsme jim ukázali příklad dezinformace a zjišťovali, zda budou sdílet tu dezinformaci, která obsahovala zmíněný narativ.

Beth Goldbergová, výzkumnice Google think tanku zaměřeného na dezinformace a extremismus, v rozhovoru s Petrem Junou a Pavlem Kasíkem. (Seznam Zprávy)

Ve chvíli, kdy se začne tímto tónem mluvit o svazácích, soudruzích, totalitě a cenzuře, zužuje se pole svobodné diskuse. Ten, kdo první označí „ty druhé“ za svazáky, se sám staví na tu „správnou stranu“ a druhé jenom nechá, aby se ze sebe pokusili setřást obvinění, což se ale nikdy nemůže povést. Je to velmi podpásová technika.

Filmový kritik Kamil Fila komentuje proslov Marka Ebena na festivalu v Karlových Varech. (Kinobox)

Výrok dne

„Přestaňte pouze používat slova Václava Havla a začněte jednat jako Havel.“

Člen liberální frakce Evropského parlamentu a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt k českému premiérovi Petru Fialovi. Verhofstadt kritizoval při příležitosti představení priorit českého předsednictví údajně pasivní přístup Česka v různých evropských otázkách.

Páteční tištěný Deník N

Autorská tečka

Mimochodem zmíněný kocour Larry má i twitterový účet, kde se těší velké popularitě. Sleduje ho více lidí než současného i bývalého českého premiéra. Kocour v něm uvádí různé věci na pravou míru – třeba to, že ačkoliv Johnson bydlí na Downing Street, ještě to neznamená že on je jeho mazlíčkem. „Stejně jako ostatní premiéři je jen dočasným obyvatelem Downing Street. Já tady žiju neustále. Až konečně odejde, já zůstanu,“ píše Larry.

