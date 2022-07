„Prosím vás, co je tohleto za otázky?“ Nedokončený rozhovor s Jaromírem Soukupem

Po tři roky moderoval šéf Televize Barrandov Jaromír Soukup exkluzivní rozhovory s Milošem Zemanem. Před dvěma lety ale jejich pravidelný pořad Týden s prezidentem znenadání skončil. Soukup to spojuje s prezidentovým okolím v čele s poradcem Martinem Nejedlým. Ten mu prý do toho, na co se má jako moderátor ptát, nejdříve mluvil „poměrně málo“. „To se však zhoršilo v roce 2019, kdy agresivita Martina Nejedlého stoupala,“ tvrdí. Po dotazech na finanční kondici svých firem však Soukup rozhovor s Deníkem N předčasně ukončil.