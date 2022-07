Poklonkování bez užitku. Proč bychom měli opustit jednu zbytečnou čínskou platformu

Komentář Filipa Jirouše: Uskupení zemí postsovětského bloku a Číny zvané 16+1 mělo být prostředkem pro vylepšení ekonomické spolupráce. Nestalo se tak. Akce s touto nálepkou evropským zemím nepřinesly zhola nic. Česko by se na této komedii mělo přestat podílet.

V půlce května sněmovní zahraniční výbor jednomyslně schválil text vyzývající vládu k přehodnocení účasti Česka na platformě 16+1. Uskupení zemí postsovětského bloku (a dnes i Řecka) a Číny mělo být prostředkem pro vylepšení ekonomické spolupráce.

Po necelých deseti letech fungování a po nahlédnutí do práce orgánů činných na straně Čínské lidové republiky však lze konstatovat, že sice jde o platformu pro čínské investice, ale pouze do východoevropských politiků a akademiků. Participace na akcích s touto nálepkou evropským zemím nepřinesly zhola nic, naopak se kvůli účasti na této platformě každý rok plýtvají kapacity diplomatických sborů. 16+1 přináší Číně vliv a evropským zemím jen zbytečná rizika. Česká republika by tak měla následovat Litvu a z platformy odejít.

Varšavské snění

V dubnu 2012 vyrazil tehdejší premiér Petr Nečas v čele delegace českých podnikatelů do Varšavy. Právě tady se měla začít psát kapitola česko-čínských vztahů. Společně s tehdejším čínským premiérem Wen Ťia-paem probírali prohloubení ekonomické spolupráce, s notným důrazem na působení firem Škoda a PPF v ČLR.

