Vývoj bojů: Zatímco Rusové obsazují Donbas, Ukrajinci jim systematicky ničí sklady

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 3. července. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Lysyčansk padl. Je to problém, ale ne katastrofa. Rusko obsadilo celou Luhanskou oblast. Podařilo se mu to o víkendu, když kremelské jednotky dobyly Lysyčansk a okolní vesnice, mezi nimi i Bilohorivku. Jedná se o vesnici, u které se ruská armáda v květnu s katastrofálními ztrátami pokusila překročit Siverský Donec.

Dobytí Lysyčansku je vyvrcholením řady úspěchů, kterých ruská armáda v uplynulých týdnech dosáhla. Následující mapa z pátku 1. července je dává do kontextu. Podle jejích autorů Rusové za celý červen obsadili území o rozloze 1500 km2 a poslední červnový den okupovali 19,2 % ukrajinského území. V porovnání s posledním květnovým dnem je to o 0,3 procenta více. Po víkendu je to ještě o něco více.

Pro Ukrajince je to jistě bolestná ztráta, ale vzhledem k obrovské rozloze jejich státu to není katastrofa, která rozhodne o výsledku války.

Over the month of June 🇷🇺 increased the area of land they control in Ukraine by approximately 1,500 km².

This equates to a total of 19.2% of Ukraine being occupied, a 0.3% increase since the end of May. pic.twitter.com/k6FNQp1ZTE

— Ukraine War Map (@War_Mapper) July 1, 2022