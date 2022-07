Brali vyjádření Babiše mladšího jako fakta, shrnuje výzkumnice problematický postup novinářů

Deník N koncem loňského roku obsáhle popsal, že za předvolebním návratem Andreje Babiše mladšího do Česka stála Hana Demeterová. Neznámá žena, kterou několik lidí viní z toho, že z nich pod různými záminkami vylákala peníze.

Samozvaná ochránkyně lidských práv a uprchlíků vystupující pod pseudonymem Bohdan Švarc měla na premiérova syna zásadní vliv a určovala, s kým se v Česku bude stýkat a s kým nikoliv. Kromě politiků se zaměřila i na novináře. Snažila se najít médium, s nímž by mohli dlouhodobě spolupracovat, jež by s nimi názorově souznělo a u kterého by ona sama měla velkou míru kontroly nad tím, jak články nakonec vyzní.

To vše nakonec našla v serveru Forum 24 a nově vznikajícím tištěném Týdeníku Forum. Obě média přinesla několik rozhovorů s Babišem mladším a detailně mapovala jeho působení v Česku. Jak dříve upozornil Deník N, šéfredaktor Fora 24 Pavel Šafr s Demeterovou úzce konzultoval vznikající články i juniorovy kontakty s jinými novináři. Když Deník N tuto spolupráci popsal, Šafr a jeho média to označovali za konkurenční boj.

Případem se posléze zabývali i výzkumníci z Centra pro mediální etiku a dialog, kteří pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky zpracovali analýzu dodržování profesních zásad v médiích. V ní se věnovali tomu, jak novináři referovali o dvou předvolebních kauzách, které byly spjaty s tehdejším předsedou vlády, konkrétně šlo o Pandora Papers a právě aktivity jeho syna.

„Z výsledků našeho šetření v případu Andreje Babiše mladšího vyplynulo, že u Fora 24 a Parlamentních listů se objevilo nejvíce pochybení,“ popsala Tereza Hotová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Podle zveřejněných dat se redakce Fora 24 dopouštěla