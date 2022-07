Kanaďanka odnosila dítě dvěma českým mužům. „Ztratila jsem litry krve a přestala mluvit s matkou, ale nelituji,“ říká

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jaké požadavky musí náhradní matka splňovat?

Jaké to je, porodit dítě někomu jinému?

Proč se Courtney Rittingerová kvůli tomu přestala bavit se svou matkou?

Dostala za odnošení dítěte nějakou odměnu?

Kdy jste se rozhodla, že chcete být náhradní matkou?

Začala jsem o tom uvažovat zhruba před sedmi nebo osmi lety, když nemohla otěhotnět moje kamarádka. Nakonec se jí to ale za pomoci umělého oplodnění povedlo a já naopak neplánovaně počala naši nejmladší dceru.

O pár let později se mi ta myšlenka vrátila. Věděla jsem, že jsem na tom dobře psychicky i fyzicky, mám stabilní zázemí, a řekla jsem si: „Proč ne?“ Zeptala jsem se tedy manžela, jestli by mě v tom podpořil, a on mi bez zaváhání řekl, že ano. Bylo to jednoduché, impulzivní rozhodnutí.

Jaký byl další krok?

Začala jsem hledat agenturu. Napsala jsem na Facebook do místní skupiny, že hledám někoho, kdo má zkušenosti s náhradním mateřstvím. Setkala jsem se s jednou ženou, která mi doporučila agenturu, jejímž prostřednictvím jsem se seznámila s Radkem a Standou (Františkovi rodiče Radek Buchlovský a Stanislav Urbánek, jejich příběh si můžete přečíst zde, pozn. red.).

Vybrala jste si vy je, nebo oni vás?

Z osmi profilů párů jsem si vybrala právě je. Byla to moje první volba. Měla jsem pocit, že jsou stejní jako my a že je znám. Měli i podobný smysl pro humor. Tenhle výběr byl pro mě jednoduchý a naprosto přirozený.

Popravdě mě jejich přání rozbrečelo. Ve svém profilu psali, že nepotřebují hromadu peněz, přepychový dům ani spoustu lidí kolem, aby byli dobří rodiče. Je to tak i ve skutečnosti. Hned mi došlo, že jako rodiče budou úžasní a že se chci stát součástí jejich snah.

Když jste oznámila agentuře, že si vybíráte právě je, co následovalo?

Agentura je informovala, že mám zájem jim pomoci, a následně jsme se setkali online přes Zoom. Potom nás všechny nechali pár dní čekat. Možná to byl týden, který jsme měli na rozmyšlenou, abychom se v klidu ujistili, jestli skutečně chci pomoci právě jim. Měla jsem jasno, všichni jsme chtěli pokračovat a šli jsme do toho.

Můžete někdy během doby, než dojde k transferu embrya, říct, že nechcete pokračovat?

Je možné to odmítnout kdykoli. Sice jsem nikdy tímto směrem neuvažovala, ale kdybych chtěla, mohu z toho vycouvat. Totéž platí i pro pár na druhé straně.

Musela jste jako náhradní matka splnit nějaké podmínky, například psychotesty?

Než dojde k transferu embrya, je tam mnoho kroků. Musíte projít psychologickým vyšetřením a lékaři posoudí váš zdravotní stav. Psychotesty si musel projít i můj muž. U obou z nás ověřovali, jestli