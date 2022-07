Doma jsou „vlastizrádci“, venku „Rusáci“. Ruští aktivisté z celé Evropy se poprvé sešli v Praze

Ruská diaspora je jednou z největších na světě. Tvoří ji desítky milionů lidí. Po 25. únoru 2022 k ní přibyly další desetitisíce, možná statisíce nových emigrantů. Ruská agrese proti Ukrajině Rusům v zahraničí změnila život. Ti, kteří nechtějí být „vyvrheli“, se v těchto dnech sjeli z celé Evropy do Prahy.

Namísto ruské trikolory mávají bílo-modrou vlajkou – symbolem ruské opozice. A také vlajkou Evropské unie a České republiky.

V Moskvě by s takovou výbavou nevydrželi na ulici bez želízek na rukou ani tři minuty. V Praze se Rusové z různých evropských zemí sešli, aby se pokusili přesvědčit Evropany – a hlavně Ukrajince –, že jsou s nimi na jedné straně frontové linie. I oni Putinův režim pokládají za svého nepřítele a hrozbu celému světu. Chtějí udělat něco, co by přispělo k tomu, aby slovo „Rus“ přestalo být v řadě zemí nadávkou.

Nejvíce obdivovatelů ruské říše je v Německu

Své krajany svolali do Prahy na historicky první konvent ruských občanských společenství v Evropě čeští a polští Rusové. Jmenovitě iniciativy Pražský protiválečný výbor a polská asociace Za wolna Rosje.

Z jednadvaceti měst v šestnácti evropských zemích přijeli představitelé desítek občanských sdružení, spolků a skupin. Reprezentují desítky tisíc krajanů – těch, kteří nechtějí být spojováni s Putinovým Ruskem. Přiznávají ale také, že