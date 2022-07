Ačkoliv jeden filmový svátek v Česku končí, druhý naopak teprve začíná. To nejlepší z 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesou oficiální ozvěny Šary Vary. Pražská kina Světozor, Aero a Přítomnost a brněnské Univerzitní kino Scala budou od 11. do 17. července promítat divákům výběr více než dvaceti filmových trháků z programu karlovarského festivalu.

Ty nejzvučnější tituly z letošního festivalu ve Varech rozduní hned pětici sálů vybraných kin v Praze a Brně. Jeden z oceněných hned v pondělí 11. července promítne kino Světozor. Největší zastoupení filmů bude ze soutěžní sekce Horizonty. Právě v té se objeví mimo jiné Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness), který si z festivalu v Cannes odvezl hlavní cenu a označení nejvtipnější film letošního ročníku. Mezi další lákadla ozvěn patří i horor s hutnou atmosférou Men, mysteriózní korejská detektivka Podezřelá (Decision to Leave), která slibuje podobný zvrat jako v oscarovém filmu Parazit, historický Korzet (Corsage) a Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing). Pořádnou ránu pak zasadí dlouho očekáváný bláznivý snímek Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once) režisérského dua Dan Kwan a Daniel Scheinert. Návrat na plátna ale chystá také film Jima Jarmusche z roku 1999 Ghost Dog: Cesta samuraje.

„Diváci ozvěn uvidí v předpremiérách řadu filmů, které vstoupí do kin až po festivalu, nebo se do nich vůbec nemusí dostat. Proto jsme vybrali ty, které by neměli oku filmového fanouška rozhodně uniknout,“ říká jeden z dramaturgů přehlídky Vojtěch Marek.

Celá přehlídka nabídne více než 20 titulů, z nichž některé jsou zakoupeny jen pro přehlídku a poté nebudou v kinech nadále k vidění. Za pozornost stojí nedistribuční filmy jako Superhrdinové Paola Genoveseho (režiséra úspěšného snímku Naprostí cizinci), Zapomenutá země (r. Hlynur Pálmason) a divácký hit z Cannes All Inclusive (r. Charlotte Wells).

Program najdou diváci na stránkách jednotlivých kin:

Deník psaný během války

Unikátní shrnutí prvních měsíců ruské války v deníkových zápiscích a v rozhovorech s reportéry Deníku N, kteří viděli důsledky války na vlastní oči. Novou knihu Abych nezapomněl reportéra Deníku N Lukáše Prchala nyní najdete v našem e-shopu.