„Lže a ještě by měl bejt v práci!“ Co Babiš slibuje lidem na své tour po Česku, zatímco ve sněmovní lavici chybí

Nejdek – první setkání s megafonem

Poklidné náměstí mezi lesnatými kopci s malou říčkou uprostřed. Nejdek na Karlovarsku, skoro pravé poledne. Příšerné vedro, slunce praží. Ani to však místní neodradilo. Tísní se kolem obytného vozu, tělo na tělo. „Ještě podpis! Děkuju, pane Babiš,“ ozve se žena v chumlu kolem bývalého premiéra.

Přes tlačící se dav převážně starších lidí není vůbec vidět, kdo přesně na něj zrovna mluví. „Hodila jsem vám tam třesně, ať to máte lepší,“ dodává neznámý ženský hlas. A už se ozývá další: „Pane Babiš! Tady, pane Babiš!“

Podpisovou idylu ale přeruší hlasitý výkřik: „Hanba! Tenhle člověk byl v StB!“ Těsně za hloučkem Babišových podporovatelů stojí Josef Šlezinger. Dvaasedmdesátiletý důchodce z Plzně. Opírá se o hůl, v druhé ruce drží megafon. Na sobě má nenápadné pruhované triko s límečkem a kolem ruky plátěnou tašku, jako by šel jen tak okolo nakoupit. Vypadá křehce. Zato názor i hlas má silný: „Řekněte těm lidem, jak kradete!“

„Zavři hubu! Běž domů! My deme na Babiše, ne na nějaký hovado!“ utrhne se na seniora okamžitě skupina Babišových podporovatelů. A už se k němu hrnou. Nadávají mu, je slyšet křik. Kolem expremiéra se však opět uzavírá kroužek věrných, kteří čekají na podpis nebo kšiltovku zdarma. Silné Česko nebo Sorry jako, stojí na ní. Na výběr je modrá a červená.

„Co to je za blbce, ať vodsud vypadne. Nehulákejte tady!“ říká ostře do davu starší muž, který se představuje jako Babica. Spolu s několika ženami v podobném věku stojí opodál. „Znáte ho? Dyť není ani z Nejdku, tak ať jde pryč!“ přitakává Milena a odmítá koláčky. Právě je mezi lidi rozdává i Tünde Bartha. Žena, kterou sám Babiš nazývá svou pravou rukou. Když byl premiérem, šéfovala Úřadu vlády, nyní ho doprovází na každém kroku. Koláček nabízí i Josefovi: „Nechcete koláček, dejte si! Nebo nechce jít někam dál?“

Nechce. „Hanba, hanba!“ vykřikuje dál.

Nikomu z Babišových příznivců se však nelíbí, že si nemohou popovídat se svým oblíbencem. „Já jsem se přišel podívat na pana Babiše, protože ho vidívám v televizi a chtěl jsem vědět, jak ten člověk vypadá a jak komunikuje. A nikdo mi tady nebude hulákat do ucha. Já ho srovnám do lati!“ rozčiluje se Babica.

A vyostřuje se i situace opodál. „Hele, sebrali mu baterky!“ ukazuje Milena směrem k hloučku hádajících se lidí.

Baterie z megafonu Josefu Šlezingerovi vyndal a zahodil místní zastupitel za hnutí ANO Karel Vít. „Stál v první řadě a hučel lidem do uší. To jsou takové výkřiky do tmy, ale to si pan Babiš asi musí vyslechnout v každém městě,“ shrnuje oblastní politik a uhýbá tácu s koláčky. „Já bych si dala ještě tvarohovej,“ bere si od Babišovy pravé ruky pečivo kdosi z davu, který už se pomalu rozpouští.

Asi po hodině je čas vyrazit dál, nejdřív se ale Babiš ještě zastaví na občerstvení. „Vám je to jedno, vás nezadlužil, ale naše děti jo!“ vyčítá před cukrárnou Babišovým fanouškům další z místních. „A ještě tady