Standa + Radek = Franta. Jak se český pár dočkal vytouženého dítěte

Posledních pět let se Stanislav Urbánek a Radek Buchlovský snažili o dítě. Zpočátku uvažovali o adopci nebo pěstounské péči, ale v Česku by ani v jednom případě nebyli oba podle zákonů považováni za rodiče. Nakonec se proto rozhodli využít možnost náhradního mateřství v Kanadě. Kvůli tomu se i zadlužili, ale dopadlo to úspěšně a na počátku dubna se jim narodil syn František. Nyní řeší, co se stane, až se s ním vrátí do vlasti.