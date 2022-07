„Řekl mi: Nechoď tam, mohlo by to vyvolávat otázky.“ Středulův šéf kampaně se má odstřihnout od Hradu

Bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který teď šéfuje prezidentské kampani Josefa Středuly, stále disponuje vstupní kartou do prezidentských kanceláří. Využíval ji zhruba jednou měsíčně, když navštěvoval hradní pracovníky. S tím teď ale má být konec: Sklenář tvrdí, že na Hrad už chodit nebude, Středula si to totiž nepřeje. „Mohlo by to vyvolávat otázky, proč chodím na Hrad a jaké mám vztahy s Martinem Nejedlým,“ říká Sklenář.