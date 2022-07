I filmoví fanoušci, kteří se nechystají do Varů, můžou filmově hodovat – na inovované karlovarské online platformě kviff.tv i na Aerovodu, který uvede hned několik skvělých karlovarských filmů z minulých let.

Zatímco v Karlových Varech už od rána probíhají první festivalové projekce (začalo se už v 8.30 mexickým snímkem Bedna), můžou si festivalové filmy z minulých let užít i diváci, kteří se do Varů nechystají. VOD platforma Aerovod zpřístupnila filmy z minulých ročníků Varů, které často patřily k tomu nejlepšímu, co bylo na festivalu k vidění.

K vidění je tu z loňského ročníku festivalu třeba syrový snímek o srebrenickém masakru Quo vadis, Aida?, animovaný film podle knihy Petry Procházkové Moje slunce Mad, kulinářská komedie Bod varu, dokument o výchově Každá minuta života či Klícka s Judem Lawem.

Festivalový portál www.kviff.tv pak nabídne zpravodajství přímo z festivalu včetně přímých přenosů z červeného koberce, rozhovorů s tvůrci či debat a tiskových konferencí.