Výlety N: Procházka za leteckým pohledem na divočinu hned za Prahou

Pokud jste Pražané, je to ideální místo na jednodenní nebo i jen odpolední procházku. Ale kdo ví, třeba moje zápisky zaujmou i někoho z větší dálky. Na Praze je krásné i její okolí, nejen město samo.

Dodnes si přesně vybavuji, jaké to bylo poprvé. Přijeli jsme ze Zličína autobusem do Svatého Jana pod Skalou, krásné vesničky s barokním kostelem uprostřed strmých kopců. Když jsem se kochala okolními scenériemi, padl můj pohled na malinkatý křížek (alespoň z mojí perspektivy) úplně nahoře na jedné skále. „Že by to byla vyhlídka?“ zasmála jsem se vlastnímu vtipu, protože do takové výšky by přece nikdo soudný nešplhal.

Od té doby se tam drápu každý rok.

Do Svatého Jana se dá dostat rozličnými způsoby. Až ke kostelu se pohodlně dostanete autem, je tu již zmíněná autobusová zastávka, můžete se přiblížit v sedle svého bicyklu. Já nejraději chodím pěšky. Ne z Prahy, samozřejmě. (Pokud byste si takový výlet dopřát chtěli, vězte, že z Václavského náměstí to je kolem 45 km – je to na vás.) Ty nejlepší výlety podle mě začínají jízdou vlakem. Nevím, jestli je to jen nostalgie z dětství, kdy se jezdilo ještě prastarými vagony, kterým nedržela zavřená okna a každou jízdu doprovázelo uklidňující „tu-dum-tu-dum“, nebo jestli mají i moderní vlaky pořád své kouzlo. Pro mě ano. I krajina, která ubíhá za oknem, mi vždy přijde jako hezčí než ta, kterou vidíte z okénka autobusu. Proto vyrážím z nádraží, odkud pokračuji po turistické stezce. Z Prahy můžete dojet do Loděnice, Vráže nebo do Berouna. Záleží na tom, jak dlouhý výlet si chcete udělat. Ani jedna z cest není špatná.

Vzhůru do oblak

Svatý Jan pod Skalou má mnoho sakrálních památek, které si určitě můžete prohlédnout a v relevantních zdrojích nebo přímo na místě se dozvědět o jejich historii. Tenhle výlet však není o památkách, ale o cestě přírodou. Já cílím výš. Až k vyhlídce U Kříže.

Červená turistická stezka vede přímo od kostela a má zhruba kilometr. To se nezdá tak strašné, jenže na tom kilometru je převýšení sto padesát metrů. První část stoupá lesní cestou, druhá